Sadović brži od sirene: Novi Pazar – SAS 4:3

RTV Novi Pazar pre 2 sata
Futsal tim Novog Pazara pobedio je gostujuću ekipu SAS-a sa 4:3 u osmom kolu Prve lige Srbije.

Zrenjaninci su poveli golom Mihajla Mijatova u 17. minutu, što je bila jedina promena rezultata u prvom poluvremenu. Pazarci su preokrenuli preko Adnana Đerleka u 22. i Sanela Stupljanina u 24. minuta, da bi Dušan Radenković izjednačio u 30. minutu. Đerlek je svojim drugim pogotkom u 34. minutu doneo novu prednost domaćinu, koju je dva minuta kasnije iz kaznenog udarca sa deset metara anulirao Stefan Živanov. Tri boda Novom Pazaru obezbedio je Elvedin Sadović
