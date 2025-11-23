Hitan sastanak predsednika sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da od jutros nema dobre vesti kada je reč o Naftnoj industriji Srbije i da će zato od 17.00 sati imati važan sastanak i poručio da će Srbija i u ovoj situaciji naći rešenje.

"Ma koliko da je teška energetska situacija sad, ja vama samo hoću da kažem jednu stvar - siguran sam da će biti teško da izađemo iz svega i nemam dobrih vesti od jutros, zato imam važan sastanak i zato ću morati uskoro da vas napustim, a vas da zamolim da vi ostanete ovde, da se družite. Naći ćemo rešenje", rekao je Vučić obraćajući se građima u selu Jaša Tomić kod Sečnja. Mi ćemo da brinemo, izabrali ste nas da bismo mi brinuli, a vi budite sigurni da ćete da