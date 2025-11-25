Vučić: Rafinerija još nije ugašena, ali prešla na tihi hod; Pozivam OFAK i Vladu SAD da nam daju operativnu licencu

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u vanrednom obraćanju javnosti da rafinerija NIS-a još nije ugašena, ali da je prešla na niži režim rada, odnosno tihi hod, i dodao da imamo još četiri dana do potpunog zaustavljanja rada rafinerije ako ne dobijemo licencu od američkog OFAK-a.

"Želimo da vas obavestimo da se rafinerija NIS-a nalazi u tehnološkom procesu takozvane tople cirkulacije ili da to prevedem u neku vrstu tihog hoda, još nije zatvorena, još nije ugašena, ali je već to niži režim rada u odnosu na uobičajeni", rekao je Vučić na kofnerenciji u Predsedništvu. Kako je rekao, imamo još četiri dana do potpunog zaustavljanja rada rafinerije, ukoliko ne dođe do odobravanja licence od strane američkog OFAK-a odnosno američke vlade. "Mi smo