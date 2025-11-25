Bajatović: Nije više pitanje prodaje NIS, već da li će nam uopšte dozvoliti da ga prodamo

Nova pre 1 sat  |  Autor: Fonet
Bajatović: Nije više pitanje prodaje NIS, već da li će nam uopšte dozvoliti da ga prodamo

Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je danas da je Rafinerija u Pančevu na režimu "recirkulacije", ali da to ne može beskonačno da traje, navodeći da više nije pitanje prodaje Naftne industrije Srbije (NIS), "već da li će nam uopšte dozvoliti da prodamo NIS".

Ako bi se vratili unazad, NIS nije izvozio naftu u Ukrajinu, nije finansirao rat, nisu trošili rusku naftu kada su uvedene sankcije, ali je to sve već poznato. Neko vreme su nam to produžavali, rekao je Bajatović za TV Pink. Prema njegovim rečima, NIS ne može da radi sa bankama, ne može da nabavlja rezervne delove, ne može da plaća Srbijagasu. Što se tiče tehničkih okolnosti, nafta može da se vrti još pet-šest dana u krug i tada Rafinerija mora da stane. Može da
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Vučić: Rafinerija još nije ugašena, ali prešla na tihi hod; Pozivam OFAK i Vladu SAD da nam daju operativnu licencu

Vučić: Rafinerija još nije ugašena, ali prešla na tihi hod; Pozivam OFAK i Vladu SAD da nam daju operativnu licencu

RTV pre 1 sat
Vučić: Ukoliko Rusi ne prodaju NIS, posle 50 dana uvešćemo svoju upravu i platiti najvišu moguću cenu ruskim prijateljima

Vučić: Ukoliko Rusi ne prodaju NIS, posle 50 dana uvešćemo svoju upravu i platiti najvišu moguću cenu ruskim prijateljima

Nova pre 35 minuta
Vučić je danas pokazao da je Srbija izabrala da bude pod sankcijama, samo da se ne zameri Rusima

Vučić je danas pokazao da je Srbija izabrala da bude pod sankcijama, samo da se ne zameri Rusima

Nova pre 1 sat
Vučić: Radili smo šta su nam Rusi govorili i sada je zemlja dovedena u tešku situaciju

Vučić: Radili smo šta su nam Rusi govorili i sada je zemlja dovedena u tešku situaciju

Radio 021 pre 2 sata
Vučić: Rafinerija NIS u tihom hodu, imamo još četiri dana do potpune obustave rada ukoliko OFAC ne odobri licencu

Vučić: Rafinerija NIS u tihom hodu, imamo još četiri dana do potpune obustave rada ukoliko OFAC ne odobri licencu

Euronews pre 2 sata
Vučić: Imamo četiri dana do potpunog zaustavljanja rada Rafinerije ukoliko američka vlada ne odobri licencu

Vučić: Imamo četiri dana do potpunog zaustavljanja rada Rafinerije ukoliko američka vlada ne odobri licencu

N1 Info pre 2 sata
Vučić: Ako ne dobijemo licencu, od ponedeljka sve banke neće raditi sa NIS-om

Vučić: Ako ne dobijemo licencu, od ponedeljka sve banke neće raditi sa NIS-om

Euronews pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PančevoUkrajinaSrbijagasDušan Bajatovićnafta

Politika, najnovije vesti »

(BLOG) Objedinjena skupštinska rasprava o 58 tačaka, Mali obrazložio predlog budžeta za 2026.

(BLOG) Objedinjena skupštinska rasprava o 58 tačaka, Mali obrazložio predlog budžeta za 2026.

N1 Info pre 10 minuta
NBS: Obustavljamo platni promet s NIS-om ako ne dobije licencu

NBS: Obustavljamo platni promet s NIS-om ako ne dobije licencu

Vreme pre 0 minuta
General Mojsilović dobio crkveno odlikovanje

General Mojsilović dobio crkveno odlikovanje

Danas pre 1 minut
Mesarović: Zavod za intelektualnu svojinu temelj na kojem počivaju inovacije i razvoj

Mesarović: Zavod za intelektualnu svojinu temelj na kojem počivaju inovacije i razvoj

Euronews pre 6 minuta
Sednica Skupštine – pred poslanicima budžet i set energetskih zakona

Sednica Skupštine – pred poslanicima budžet i set energetskih zakona

RTS pre 11 minuta