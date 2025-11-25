Mihajlović za Euronews Srbija: Rešenje za NIS postoji, prinudna uprava opcija ukoliko ruski partner ne reaguje

Euronews pre 27 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Mihajlović za Euronews Srbija: Rešenje za NIS postoji, prinudna uprava opcija ukoliko ruski partner ne reaguje

Bivša potpredsednica Vlade Srbije i ministarka energetike Zorana Mihajlović izjavila je za Euronews a rešenje za NIS postoji.

Prema njenim rečima, čim NIS dobije licencu od OFAK-a, rafinerija može da nastavi sa radom, sirova nafta će stići JANAF-om i stvari će se normalizovati u odnosu na trenutno stanje. Mihajlović je podsetila da je predsednik države Aleksandar Vučić još od januara upozoravao na komplikovanu situaciju, te da se odlaganje sankcija protezalo do oktobra. Ona je objasnila da je važno da rafinerija nastavi sa radom zbog dugoročnog funkcionisanja privrede i sigurnosti
Aleksandar Vučić, Vlada Srbije, Prinudna uprava, Rusija, Zorana Mihajlović, nafta, Sankcije, JANAF, kompanija nis, sankcije nis-u

