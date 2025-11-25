Vučić: Radili smo šta su nam Rusi govorili i sada je zemlja dovedena u tešku situaciju

Predsednik Aleksandar Vučić potvrdio je da je prerada u Rafineriji Pančevo obustavljena, odnosno da se trenutno nalazi u "nekoj vrsti tihog hoda".

On je ukazao na to da Srbija ima još četiri dana do potpunog zaustavljanja rada Rafinerije. "Rafinerija nafte u Pančevu nalazi se u tehnološkom procesu tople cirkulacije. Da prevedem - u nekoj vrsti tihog hoda, još nije ugašena. Ali to je već niži režim rada nego što je uobičajeno. To znači da imamo još četiri dana do potpunog zaustavljanja rada Rafinerije ako ne bude odobrena licenca od strane američke vlade", kaže Vučić. Vučić je naveo i da je Srbija u četiri