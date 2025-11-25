Ponoš o incidentu s poslanicima SRCA ispred Skupštine Srbije: Očigledna zloupotreba policije

Beta pre 4 sati

  Predsednik stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš ocenio je da je današnji incident ispred Skupštine Srbije tokom pokušaja poslanika te partije da uđu u zgradu parlamenta kroz šatorsko naselje s pristalicama vlasti, "očigledna zloupotreba policije".

Ponoš je za televiziju N1 rekao da su poslanici Srbija centra pomerili ogradu oko takozvanog ćacilenda i ušli u deo koji policija štiti.

"Zaustavila nas je policija i pokušala fizički da nas spreči da produžimo ka ulazu. Tražili su da se legitimišemo, ali smo odbili jer nisu znali da objasne šta oni to čuvaju. Rekli su da smo mi neovlašćeno probili ogradu, a nisu znali da objasne ko ju je postavio. Došlo je i do fizičkog naguravanja. Radi se o očiglednoj zloupotrebi policije", naveo je Ponoš.

Optužio je policiju da je pokušala da spreči poslanike da uđu na glavni ulaz Skupštine Srbije.

"Možda je neko smislio da mi ulazimo na ulaz za poslugu iz Kosovske ulice. Mi na to ne pristajemo. Nema te sile koja će nas sprečiti. Pokušaj ponižavanja nije uspeo, a mi smo dužni da u Skupštini objavimo šta rade", naveo je predsednik stranke Srbija centar.

(Beta, 25.11.2025)

Povezane vesti »

Jovanović: Režim podigao silu na viši nivo, to bi trebalo da nas brine kao društvo

Jovanović: Režim podigao silu na viši nivo, to bi trebalo da nas brine kao društvo

N1 Info pre 25 minuta
Poslanici kroz Ćacilend na posao, policija ne da

Poslanici kroz Ćacilend na posao, policija ne da

Vranje news pre 20 minuta
Ponoš: Ako Brnabić ne reši problem sa Ćacilendom i ogradom oko Skupštine, mi ćemo

Ponoš: Ako Brnabić ne reši problem sa Ćacilendom i ogradom oko Skupštine, mi ćemo

N1 Info pre 2 sata
Policija nije uspela da spreči poslanike SRCE da uđu u Skupštinu

Policija nije uspela da spreči poslanike SRCE da uđu u Skupštinu

Ozon press pre 2 sata
Ponoš o incidentu s poslanicima SRCA ispred Skupštine Srbije: Očigledna zloupotreba policije

Ponoš o incidentu s poslanicima SRCA ispred Skupštine Srbije: Očigledna zloupotreba policije

Radio sto plus pre 3 sata
"Koji je pravni osnov da on meni kaže da sam majmun?": Policajac koji nije dozvoljavao poslanicima da priđu Skupštini

"Koji je pravni osnov da on meni kaže da sam majmun?": Policajac koji nije dozvoljavao poslanicima da priđu Skupštini

N1 Info pre 5 sati
„Koji je pravni osnov da on meni kaže da sam majmun?“ Urnebesna reakcija policajca koji nije dozvoljavao poslanicima da priđu…

„Koji je pravni osnov da on meni kaže da sam majmun?“ Urnebesna reakcija policajca koji nije dozvoljavao poslanicima da priđu Skupštini VIDEO

Nova pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeZdravko Ponoš

Politika, najnovije vesti »

U Skupštini u 18 časova sastanak povodom ponašanja policije prema poslanicima SRCE

U Skupštini u 18 časova sastanak povodom ponašanja policije prema poslanicima SRCE

Danas pre 45 minuta
Jovanović: Režim podigao silu na viši nivo, to bi trebalo da nas brine kao društvo

Jovanović: Režim podigao silu na viši nivo, to bi trebalo da nas brine kao društvo

N1 Info pre 25 minuta
(BLOG) Sednica o budžetu za 2026. nastavlja se sutra: Opozicija tvrdi da je budžet koruptivan i oproštajni

(BLOG) Sednica o budžetu za 2026. nastavlja se sutra: Opozicija tvrdi da je budžet koruptivan i oproštajni

N1 Info pre 9 minuta
"Samo nas 26 je glasalo za" Skupština završila rad, nastavak u sredu: Poslanica ZLF predložila zakon o istopolnim zajednicama…

"Samo nas 26 je glasalo za" Skupština završila rad, nastavak u sredu: Poslanica ZLF predložila zakon o istopolnim zajednicama, Brnabić je podržala: "U meni imate saveznika" (video)

Blic pre 20 minuta
Draško Stanivuković napadnut u Banjaluci: Objavio fotografiju sa lica mesta: "Uputio je otvorene pretnje"

Draško Stanivuković napadnut u Banjaluci: Objavio fotografiju sa lica mesta: "Uputio je otvorene pretnje"

Blic pre 45 minuta