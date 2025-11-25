(BLOG) Ponovo objedinjena skupštinska rasprava o budžetu i 57 drugih tačaka, Mali obrazložio predlog

Skupštine Srbije počela je danas sednicu na kojoj se razmatra predlog budžeta za 2026. godinu i set pratećih zakona.

Predlogom budžeta Srbije za narednu godinu predviđeni su ukupni prihodi i primanja u iznosu od 2.414,7 milijardi dinara, što je za 2,9 odsto, odnosno 68,5 milijardi dinara, više u odnosu na iznos prihoda predviđen originalnim budžetom za ovu godinu. Poreski prihodi planirani su u iznosu od 2.080 milijardi dinara (povećanje od 126,6 milijardi dinara), neporeski u iznosu 303,3 milijarde dinara, a donacije u iznosu od 31,4 milijarde dinara. Ukupni rashodi i izdaci