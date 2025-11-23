Sjajni Bibić srušio državni rekord na Beogradskom polumaratonu

Najbolji srpski atletičar na srednjim i dugim prugama Elzan Bibić pobednik je 6.

Beogradskog polumaratona i uz to je postavio novi državni rekord. Stazu dugu 21, 0975 kilometar istrčao za 1:01:47 i tako za 24 sekunde popravio rekord star 27 godina u vlasništvu Janka Benše. Drugo mesto zauzeo je Viktor Kemboi (1:02:09) iz Kenije, dok je treći kroz cilj prošao još jedan Kenijac Kejleb Alhamis (1:02:21). I u ženskoj konkurenciji oboren je rekord staze, a trijumfovala je Valentajn Žebet iz Kenije u vremenu – 1:11:00. Druga je bila Devora Avramova