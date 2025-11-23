Ferstapen najbrži i u Vegasu, finiš sezone sve uzbudljiviji!

Vozač Red Bula Maks Ferstapen pobednik je današnje trke Formule 1 za Veliku nagradu Las Vegasa, čime je dva trkačka vikenda pre kraja ostao u igri za osvajanje pete uzastopne titule prvaka sveta.

Holandski vozač je u Las Vegasu zabeležio 69. trijumf u karijeri, ujedno šesti ove sezone. Ferstapen je na uličnoj stazi u Las Vegasu slavio i u premijernom izdanju, 2023. godine. Drugo mesto zauzeo je vozač Meklarena Lando Noris, koji tako ostaje vodeći u generalnom plasmanu, dok je treće mesto pripalo prošlogodišnjem pobedniku u Las Vegasu - Džordžu Raselu iz Mercedesa. Četvrto mesto zauzeo je Oskar Pjastri iz Meklarena, peti je trku završio Andrea Kimi Antoneli
