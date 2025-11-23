Ferstapen: "To je i dalje velika razlika"

Vozač Red Bula Maks Ferstapen ocenio je da se tokom čitave trke u Las Vegasu osećao sigurno i komforno,

On je naglasio da i pored pobede i dalje postoji značajan zaostatak za liderom generalnog plasmana, vozačem Meklarena Landom Norisom, dve runde pre završetka šampionata. "Imali smo znatno bolji tempo, mogao sam duže da ostanem na stazi i praktično podelim trku na dva jasna dela. To nam je mnogo pomoglo. Bolid je funkcionisao odlično, baš po mom ukusu, i na kraju su to bili vrlo stabilni krugovi. U svakom prolazu sam se osećao komotno i nisam previše trošio gume",