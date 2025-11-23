Ferstapen: "To je i dalje velika razlika"

B92 pre 1 sat
Ferstapen: "To je i dalje velika razlika"

Vozač Red Bula Maks Ferstapen ocenio je da se tokom čitave trke u Las Vegasu osećao sigurno i komforno,

On je naglasio da i pored pobede i dalje postoji značajan zaostatak za liderom generalnog plasmana, vozačem Meklarena Landom Norisom, dve runde pre završetka šampionata. "Imali smo znatno bolji tempo, mogao sam duže da ostanem na stazi i praktično podelim trku na dva jasna dela. To nam je mnogo pomoglo. Bolid je funkcionisao odlično, baš po mom ukusu, i na kraju su to bili vrlo stabilni krugovi. U svakom prolazu sam se osećao komotno i nisam previše trošio gume",
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Sigurna pobeda Ferstapena u Las Vegasu, katastrofa za Meklaren

Sigurna pobeda Ferstapena u Las Vegasu, katastrofa za Meklaren

Sport klub pre 45 minuta
Haos u Formuli 1: Meklareni diskvalifikovani, Maks blizu da otme titulu

Haos u Formuli 1: Meklareni diskvalifikovani, Maks blizu da otme titulu

Mondo pre 34 minuta
Verstapen pobedio u Las Vegasu i ostao u igri za osvajanje titule prvaka sveta

Verstapen pobedio u Las Vegasu i ostao u igri za osvajanje titule prvaka sveta

Nedeljnik pre 1 sat
Verstapen: I dalje mnogo zaostajemo, videćemo gde ćemo završiti u Abu Dabiju

Verstapen: I dalje mnogo zaostajemo, videćemo gde ćemo završiti u Abu Dabiju

Sportski žurnal pre 1 sat
Ferstapen najbrži i u Vegasu, finiš sezone sve uzbudljiviji!

Ferstapen najbrži i u Vegasu, finiš sezone sve uzbudljiviji!

Sportske.net pre 3 sata
Ferstapen pobednik trke za Veliku nagradu Las Vegasa

Ferstapen pobednik trke za Veliku nagradu Las Vegasa

RTS pre 3 sata
Verštapen pobednik Velike nagrade Las Vegasa

Verštapen pobednik Velike nagrade Las Vegasa

Sportski žurnal pre 2 sata
Povezane vesti »

Zabava, najnovije vesti »

Sigurna pobeda Ferstapena u Las Vegasu, katastrofa za Meklaren

Sigurna pobeda Ferstapena u Las Vegasu, katastrofa za Meklaren

Sport klub pre 45 minuta
Kako postaviti realne ciljeve u teretani i izbeći frustracije

Kako postaviti realne ciljeve u teretani i izbeći frustracije

Zrenjaninski pre 5 minuta
Srpska snajka iz Tanzanije otkrila šta ju je najviše šokiralo kod nas! Zbog jedne stvari se preznojila od sramote: "Mi…

Srpska snajka iz Tanzanije otkrila šta ju je najviše šokiralo kod nas! Zbog jedne stvari se preznojila od sramote: "Mi Afrikanci to ne radimo" (video)

Blic pre 40 minuta
Bili na korak do razvoda, SAD čekaju dete! Sreća u domu bivšeg rijaliti igrača i njegove 20 godina starije žene! Zbog jedne…

Bili na korak do razvoda, SAD čekaju dete! Sreća u domu bivšeg rijaliti igrača i njegove 20 godina starije žene! Zbog jedne stvari se preselili u Nemačku

Kurir pre 4 minuta
(Video) Vozila se u limuzini, boravila u kraljevskom apartmanu: Dragana Mirković pevala na VIP slavlju u Istanbulu, dobila…

(Video) Vozila se u limuzini, boravila u kraljevskom apartmanu: Dragana Mirković pevala na VIP slavlju u Istanbulu, dobila ponudu koja je oborila s nogu

Blic pre 5 minuta