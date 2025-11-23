Verstapen: I dalje mnogo zaostajemo, videćemo gde ćemo završiti u Abu Dabiju

Vozač Red Bula ima veliki zaostatak u odnosu na Norisa

Vozač Red Bula Maks Verstapen rekao je danas da se tokom cele trke u Las Vegasu osećao prijatno, ali i istakao da je još uvek veliki zaostatak u odnosu na vozača Meklarena Landa Norisa, koji dva trkačka vikenda pre kraja vodi u generalnom plasmanu Formule 1. - Imali smo mnogo bolji tempo i mogao sam da ostanem duže na stazi i podelim trku na dva dela. To je mnogo pomoglo. Bolid je radio veoma dobro, mnogo više po mom ukusu i na kraju su to bili sasvim pristojni