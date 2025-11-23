Evo zašto se na stolici pored terena na meču Partizan - Studentski centar nalazi bela ruža

Evo zašto se na stolici pored terena na meču Partizan - Studentski centar nalazi bela ruža

Košarkaši Partizana i Studentskog centra igraju meč 8. kola regionalne ABA lige u Beogradskoj areni, a ono što je mnogima privuklo pažnju pred početak ovog meča jeste činjenica da se odmah pored terena na jednoj od stolica nalazi bela ruža.

Mnogi navijači nisu znali kome je ona namenjena, odnosno zbog čega se nalazi na tom mestu, ali je pojašnjenje veoma brzo stiglo. Naime, čitavo 8. kolo ABA lige posvećeno je borbi protiv nasilja na ženama, a Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad pripadnicama lepšog pola obeležava se 25. novembra. Regionalno takmičenje je na više načina ovog vikenda pokušavalo da ukaže na veliki problem ne samo u našem regionu, nego generalno u Evropi i celom svetu.
