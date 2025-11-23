Zatvorena birališta na prevremenim izborima za predsednika Republike Srpske, čekaju se prvi rezultati

Telegraf pre 14 minuta  |  Telegraf.rs
Zatvorena birališta na prevremenim izborima za predsednika Republike Srpske, čekaju se prvi rezultati

Tačno u 19 sati zatvorena su birališta na prevremenim izborima za predsednika Republike Srpske.

Prve preliminarne rezultati CIK će saopšiti u 23:00 sati, ali se očekuje da će rezultati iz izbornih štabova biti poznati i ranije. Birači su mogli glasati za jednog od šest kandidata, a to su bili kandidat SNSD-a Siniša Karan, Branko Blanuša ispred SDS-a, Dragan Đokanović iz Saveza za novu politiku, Nikola Lazarević iz Ekološke partije RS-a, kao i dvojica nezavisnih kandidata, Igor Gašević i Slavko Dragičević. Tokom dana prijavljene su desetine izbornih
