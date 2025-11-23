Merc: Šest zemalja G7 nije spremno za povratak Rusije u format G8

Vesti online pre 1 sat  |  Sputnjik, Vesti online (M. B.)
Merc: Šest zemalja G7 nije spremno za povratak Rusije u format G8

Šest zemalja-članica G7 nije spremno da sarađuje sa Rusijom u okviru formata G8, izjavio je nemački kancelar Fridrih Merc tokom konferencije za novinare nakon samita G20 u Johanesburgu. O zapleni ruske zamrznute imovine

„Opšte je poznato da (američki predsednik) Donald Tramp i dalje smatra da je isključenje Rusije iz G8 greška. Ta odluka je doneta na G8 uz saglasnost Amerikanaca i, ako nešto treba da se promeni, to mogu da odluče samo svi koji su danas deo G7. A trenutno ne vidim da bi šest sadašnjih članica G7, koje nisu Sjedinjene Američke Države, bile spremne da ponovo prime Rusiju u ovaj krug“, rekao je Merc komentarišući američki plan koji bi mogao da uključi i povratak
