JPF:Heroj nacije (VIDEO)

Zoom UE pre 4 sati
JPF:Heroj nacije (VIDEO)

UŽICE-Poslednje festivalske večeri Nikšićko pozorište izvelo je predstavu Heroj nacije ,po tekstu Ivana M. Lalića,u režiji Milana Neškovića.Bilo je ovo prvo učestvovanje Nikšićkog pozorišta na Jugoslovenskom pozorišnom festivalu,a publika je njihovu predstavu ocenila sa 4,6.

Opsednutost medijima kojima se više veruje nego samom sebi .Da li je živ čovek koji je poverovao u svoju smrt jer je to čuo na televiziji, notorna budala ili ….. „Tekst se bavi savremenim fenomenom i time kako taj fenomen utiče na porodicu.Hteo sam da napravim toplu ljudsku komediju o ljudima koji stradaju pod uticajem nekog fenomena a okupljeni oko tog ognjišta koje je danas postao televizor“ ,kaže reditelj Milan Nešković. Heroj nacije se bavi degradacijom
Otvori na zoomue.rs

Povezane vesti »

Nagrade JPF-a Nikšićkom pozorištu – žiri i publika različito o predstavama (VIDEO)

Nagrade JPF-a Nikšićkom pozorištu – žiri i publika različito o predstavama (VIDEO)

Zoom UE pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PozorišteUžice

Regioni, najnovije vesti »

Nagrade JPF-a Nikšićkom pozorištu – žiri i publika različito o predstavama (VIDEO)

Nagrade JPF-a Nikšićkom pozorištu – žiri i publika različito o predstavama (VIDEO)

Zoom UE pre 4 sati
JPF:Heroj nacije (VIDEO)

JPF:Heroj nacije (VIDEO)

Zoom UE pre 4 sati
Ako nije imala ćilim u miraz devojka nije mogla ni da se uda: Dragačevke čuvaju srpsku tradiciju i prenose na mlade naraštaje…

Ako nije imala ćilim u miraz devojka nije mogla ni da se uda: Dragačevke čuvaju srpsku tradiciju i prenose na mlade naraštaje (foto)

Kurir pre 4 sati
Kako žive meštani ivanjičkih sela i šta se čini kako bi im se pomoglo: Prelepi predeli, ali ima dosta problema - neretko…

Kako žive meštani ivanjičkih sela i šta se čini kako bi im se pomoglo: Prelepi predeli, ali ima dosta problema - neretko pogođeni i vremenskim neprilikama foto

Kurir pre 5 sati
Rhmz upozorava na novi porast vodostaja: Postoji mogućnost da Južna Morava, Veternica, Jablanica, Vlasina i Pusta reka…

Rhmz upozorava na novi porast vodostaja: Postoji mogućnost da Južna Morava, Veternica, Jablanica, Vlasina i Pusta reka prevaziđu upozoravajuće nivoe

Kurir pre 4 sati