JPF:Heroj nacije (VIDEO)

UŽICE-Poslednje festivalske večeri Nikšićko pozorište izvelo je predstavu Heroj nacije ,po tekstu Ivana M. Lalića,u režiji Milana Neškovića.Bilo je ovo prvo učestvovanje Nikšićkog pozorišta na Jugoslovenskom pozorišnom festivalu,a publika je njihovu predstavu ocenila sa 4,6.

Opsednutost medijima kojima se više veruje nego samom sebi .Da li je živ čovek koji je poverovao u svoju smrt jer je to čuo na televiziji, notorna budala ili ….. „Tekst se bavi savremenim fenomenom i time kako taj fenomen utiče na porodicu.Hteo sam da napravim toplu ljudsku komediju o ljudima koji stradaju pod uticajem nekog fenomena a okupljeni oko tog ognjišta koje je danas postao televizor“ ,kaže reditelj Milan Nešković. Heroj nacije se bavi degradacijom