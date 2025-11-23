Nagrade JPF-a Nikšićkom pozorištu – žiri i publika različito o predstavama (VIDEO)

UŽICE -Najbolja predstava po oceni stručnog žirija 30. Jugoslovenskog pozorišnog festivala, je ostvarenje glumaca JU Nikšićko pozorište, „Heroj nacije“ u režiji Milana Neškovića, a po tekstu Ivana M. Lalića.

Nagrada ARDALION ZA NAJBOLJU PREDSTAVU „HEROJ NACIJE“, Ivana M. Lalića u režiji Milana Neškovića, produkcija Javna Ustanova Nikšićko pozorište. Stilskim i žanrovskim jedinstvom, na klackalici komičkog i tragičkog, dramskog i melodramskog, glumci ujednačenom igrom stvaraju ovu predstavu čiji apsurd publika prepoznaje kao svoj. Nagrada ARDALION ZA NAJBOLJU REŽIJU MILANU NEŠKOVIĆU za režiju predstave „HEROJ NACIJE“ Ivana M. Lalića, produkcija Javna Ustanova Nikšićko