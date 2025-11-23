Nagrade JPF-a Nikšićkom pozorištu – žiri i publika različito o predstavama (VIDEO)

Zoom UE pre 1 sat
Nagrade JPF-a Nikšićkom pozorištu – žiri i publika različito o predstavama (VIDEO)

UŽICE -Najbolja predstava po oceni stručnog žirija 30. Jugoslovenskog pozorišnog festivala, je ostvarenje glumaca JU Nikšićko pozorište, „Heroj nacije“ u režiji Milana Neškovića, a po tekstu Ivana M. Lalića.

Nagrada ARDALION ZA NAJBOLJU PREDSTAVU „HEROJ NACIJE“, Ivana M. Lalića u režiji Milana Neškovića, produkcija Javna Ustanova Nikšićko pozorište. Stilskim i žanrovskim jedinstvom, na klackalici komičkog i tragičkog, dramskog i melodramskog, glumci ujednačenom igrom stvaraju ovu predstavu čiji apsurd publika prepoznaje kao svoj. Nagrada ARDALION ZA NAJBOLJU REŽIJU MILANU NEŠKOVIĆU za režiju predstave „HEROJ NACIJE“ Ivana M. Lalića, produkcija Javna Ustanova Nikšićko
Otvori na zoomue.rs

Povezane vesti »

JPF:Heroj nacije (VIDEO)

JPF:Heroj nacije (VIDEO)

Zoom UE pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

PozorišteUžice

Regioni, najnovije vesti »

Nagrade JPF-a Nikšićkom pozorištu – žiri i publika različito o predstavama (VIDEO)

Nagrade JPF-a Nikšićkom pozorištu – žiri i publika različito o predstavama (VIDEO)

Zoom UE pre 1 sat
JPF:Heroj nacije (VIDEO)

JPF:Heroj nacije (VIDEO)

Zoom UE pre 1 sat
Ako nije imala ćilim u miraz devojka nije mogla ni da se uda: Dragačevke čuvaju srpsku tradiciju i prenose na mlade naraštaje…

Ako nije imala ćilim u miraz devojka nije mogla ni da se uda: Dragačevke čuvaju srpsku tradiciju i prenose na mlade naraštaje (foto)

Kurir pre 1 sat
Kako žive meštani ivanjičkih sela i šta se čini kako bi im se pomoglo: Prelepi predeli, ali ima dosta problema - neretko…

Kako žive meštani ivanjičkih sela i šta se čini kako bi im se pomoglo: Prelepi predeli, ali ima dosta problema - neretko pogođeni i vremenskim neprilikama foto

Kurir pre 2 sata
Rhmz upozorava na novi porast vodostaja: Postoji mogućnost da Južna Morava, Veternica, Jablanica, Vlasina i Pusta reka…

Rhmz upozorava na novi porast vodostaja: Postoji mogućnost da Južna Morava, Veternica, Jablanica, Vlasina i Pusta reka prevaziđu upozoravajuće nivoe

Kurir pre 1 sat