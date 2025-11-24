Danas je Mratindan. Ispoštujte ovaj običaj da cela porodica ne bi imala lošu godinu.

Mratindan je praznik Srpske pravoslavne crkve koji se slavi 24. novembra po gregorijanskom kalendaru i posvećen je Stefanu Dečanskom, kralju Srbije iz porodice Nemanjića. Ovo je ujedno i početak zimskog perioda godine, pa u narodu postoji izreka "Sveti Mrata, sneg na vrata".

Sveti mučenik Stefan Uroš III Nemanjić, poznat kao Stefan Dečanski, sin je kralja Milutina i otac cara Dušana. Oslepljen, pet godina proveo je kao zatočenik u Carigradu, zadivljujući svojom mudrošću i krotkošću. Kako uči pravoslavlje, kada se navršilo pet godina tamnovanja, javio mu se sveti Nikola i vratio mu vid. Zato je današnji praznik zavetni dan za sve koji boluju od očnih bolesti. U znah zahvalnosti, sveti Stefan podigao je hram Visoki Dečani. Pod nejasnim