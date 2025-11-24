Ocu dečaka koji je počinio masakr produžen pritvor. Nove odluke nakon ukidanja presude

Alo pre 21 minuta
Ocu dečaka koji je počinio masakr produžen pritvor. Nove odluke nakon ukidanja presude

Vladimir Kecmanović je optužen za krivična dela zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica i teško delo protiv opšte sigurnosti, dok je Miljana Kecmanović optužena za krivična dela zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica

Viši sud u Beogradu produžio je za još 60 dana pritvor Vladimiru Kecmanoviću, ocu dečaka koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devet vršnjaka i čuvara te škole. Pritvor mu je produžen da ne bi ponovio krivično delo i jer je osumnjičen da je izvršio krivično delo za koje je propisana kazna zatvora preko deset godina, a način izvršenja i težina posledica krivičnog dela doveli su do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i
Nedeljama mamio maloletnicu na polno zlostavljanje Užas u Bijelom Polju: Tužilac ga odmah zadržao 72 sata

Kurir pre 20 minuta
Danima mamio dete mlađe od 14 godina na polno zlostavljanje Užas u Bijelom Polju: Odmah uhapšen

Blic pre 1 sat
"Kecmanovići ne pokazuju nikakvo kajanje" Bolne reči Anđelka Aćimovića nakon što je Apelacioni sud ukinuo presudu roditeljima…

Blic pre 2 sata
Pritvor zbog saobraćajke kod Donje Jajine u kojoj je nastradao meštanin

Jug press pre 2 sata
Utaja poreza u Zemunu: Optužnica protiv osumnjičenog za proneveru milion dinara

Alo pre 4 sati
Optužnica za odogovrno lice firme iz Zemuna: Prijavio manjak da bi utajio porez, sad ga čeka robija

Nova pre 4 sati
Za milion oštetio budžet: Optužnica zbog poreske utaje i prevare, otkriveno kako je optuženi varao državu

Blic pre 5 sati
Predstavili se kao radnici gradske uprave pa opljačkali stariju ženu

Radio 021 pre 11 minuta
Mratindan, a nema struje! Očajne domaćice u ovom gradu u Srbiji treba da spremaju slavu, a na spisku za isključenja električne…

Blic pre 21 minuta
Uhapšeni u Pirotu zbog krađe: Lažno se predstavili kao radnici gradske uprave i prevarili staricu

Serbian News Media pre 16 minuta
Velika zaplena na Horgošu: Amfetaminsko ulje, heroin i desetine hiljada tableta MDMA pronađeni u šleperu

Serbian News Media pre 6 minuta
Nedeljama mamio maloletnicu na polno zlostavljanje Užas u Bijelom Polju: Tužilac ga odmah zadržao 72 sata

Kurir pre 20 minuta