Nedeljama mamio maloletnicu na polno zlostavljanje Užas u Bijelom Polju: Tužilac ga odmah zadržao 72 sata

Kurir pre 1 sat  |  Rina
Nedeljama mamio maloletnicu na polno zlostavljanje Užas u Bijelom Polju: Tužilac ga odmah zadržao 72 sata

Jednom licu određeno je zadržavanje do 72 sata zbog sumnje da je počinilo krivično delo mamljenje deteta mlađeg od četrnaest godina u cilju vršenja krivičnih dela protiv polne slobode. - Odeljenje bezbednosti Bijelo Polje podnelo je 23. novembra 2025. godine krivičnu prijavu protiv A.

S, iz koje proizilazi osnovana sumnja da je u periodu od 9. do 22. novembra ove godine vršio navedeno krivično delo na štetu deteta - potvrđeno je za RINU u ODT Bijelo Polje. Osumnjičeni je istog dana saslušan pred državnim tužiocem, koji je nakon saslušanja doneo rešenje o zadržavanju u trajanju do 72 sata, radi daljeg postupanja. Kurir.rs/Rina
Danima mamio dete mlađe od 14 godina na polno zlostavljanje užas u Bijelom Polju: odmah uhapšen

Blic pre 15 minuta
