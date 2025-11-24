Optužnica za odogovrno lice firme iz Zemuna: Prijavio manjak da bi utajio porez, sad ga čeka robija

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je optužni predlog protiv V.A. (42) zbog sumnje da je počinio krivično delo poreska utaja, kao i krivično delo poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost u formi pomagača.

Tužilaštvo je od suda zatražilo da mu izrekne jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i dva meseca, kao i novčanu kaznu od 500.000 dinara. Prema navodima optužnog predloga, V.A. je kao odgovorno lice privrednog društva u periodu od 1. do 31. decembra 2019. godine, na teritoriji GO Zemun, sa namerom da u potpunosti izbegne plaćanje poreza na dodatu vrednost, izostavio da u poslovne knjige unese dokumentaciju koja je ukazivala na prodaju opreme sa