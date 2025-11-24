Opasnost od poledice AMSS upozorava: Snega ima na putu Ivanjica-Javor

Padavine prestaju, ali je i dalje zbog jakog jutarnjeg mraza i hladnog vazduha prisutna opasnost od poledice, na šta iz Auto-moto saveza Srbije (AMSS) posebno upozoravaju vozače, jer je u većini krajeva Srbije temperatura ispod nultog podeljka.

Magla u uslovima hladnog vremena, kada su temperature ispod nultog podeljka, donosi opasnost od proklizavanja točkova, a tada je zbog sustizanja vozila više i lančanih sudara, navode iz ovog saveza. Prema podacima Zimske službe JP "Putevi Srbije" 2025/26. godine u 5.21 čas, najopterećeniji putni pravci I prioriteta održavanja su prohodni i nema snega. Deonice na kojima ima snega su: I B-21, Ivanjica - Javor, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm.
