Obnovljeni Ford Mondeo predstavljen u Kini

Kineski Mondeo je baziran na produženoj C2 platformi Ford Focusa četvrte generacije, čija proizvodnja je okončana bez dolaska naslednika.

Mondeo za najveće svetsko tržište se proizvodi u zajedničkoj fabrici Changan Ford u Čongkingu i prodaje se, osim u Kini, i na Bliskom istoku, gde je poznat kao Ford Taurus. A u Kini postoji još jedan Mondeo – crossover liftback s dodatkom Sport koji je do 2024. godine nosio ime Ford Evos. Ukupna prodaja dva Mondea u Kini u prvih deset meseci ove godine je iznosila 40.350 jedinica (-12,4%) i trenutno je to najpopularniji tamošnji Fordov model. Stvari ne idu dobro: u