Predsednički izbori u Republici Srpskoj: Dodik proglasio pobedu njegovog kandidata

BBC News pre 13 minuta | Slađan Tomić - Novinar

BBC/Slađan Tomić Siniša Karan i Milorad Dodik

Tri meseca pošto je Milorad Dodik, doskorašnji predsednik Republike Srpske (RS), jednog od dva entiteta u Bosni i Hercegovini, rekao: „Ja ostajem predsednik", stanovnici RS birali su njegovog naslednika.

„Nastaviću tamo gde smo stali“, rekao je Siniša Karan, jedan od šest kandidata za predsednika pošto ga je stranački kolega Dodik proglasio pobednikom izbora.

To je potvrdila i Centralna izborna komisija posle obrade materijala sa 92,79 odsto biračkih mesta.

Karan je osvojio 50,89 odsto glasova, a Branko Blanuša, kandidat Srpske demokratske stranke (SDS), 47,8 odsto glasova.

Opozicioni SDS tvrdi da je njihov kandidat „pokraden".

Najavili su i da će tražiti ponavljanje izbora u Doboju, Laktašima i Zvorniku, a čekaju i rezultate iz inostranstva, gde je glasalo 21.000 birača.

Prema podacima SNSD-a, njihov kandidat je pobedio za 15.000 glasova.

„Hteli su da skinu Dodika, sada su dobili dva Dodika“, poručio je Dodik, misleći na presudu Suda BiH kojom mu je zabranjeno političko delovanje na šest godina, i izrečena zatvorska kazna od 12 meseci, a koju je zamenio novčanom.

Na prevremene izbore izašlo je tek 35,78 odsto birača, saopštila je Centralna izborna komisija.

„Naši birači su bojkotovali nametnute izbore“, obrazložio je Dodik.

„Po ko zna koji put kada je najteže pobedio je srpski narod", bile su prve reči Siniše Karana tokom obraćanja novinarima.

Blizu 1,2 miliona birača birali su između šest imena, a na izbornom listiću nije bilo nijedne žene.

BBC/Slađan Tomić

U nekim lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj na pojedinim biračkim mestima nije bilo električne energije.

Prema informacijama Opštinske izborne komisije Kneževo, biračko mesto Korićani i Kalinovnik nisu otvorena zbog neprohodnih puteva, pa je izborni materijal vraćen u sedište komisije.

Navodi se da neka biračka mesta u Bosni i Hercegovini nisu otvorena tačno u sedam sati zbog vremenskih uslova i nestanka električne energije.

Koalicija „Pod lupom", koja posmatra izbore, zabeležila je do podneva 19 težih oblika izbornih nepravilnosti, među kojima i manjak izbornog materijala, kršenje izborne tišine i biračka mesta bez spiska članova biračkog odbora.

Pogledajte video: Republika Srpska - Izbori za Dodikovog naslednika

Šta su rekli glasači?

EPA

„Očekujem da bude bude bolje, pa ko god da pobedi“, rekla je za BBC na srpskom Milka Stanišljević.

Njenom komšiji Draganu Slijepčeviću nije svejedno ko će da pobedi, ali se nada da će ipak biti bolje.

„Bitno je da bude bolje vama mladima, mi stariji ne očekujemo mnogo", rekao je Slijepčević.

Sličnih očekivanja je i Nikolije Jeličić koji je danas izašao da glasa.

„Očekujem jedno jedinstvo srpskog naroda“, kaže on.

Dražen Pozderović Milorad Dodik glasa

Ko su bili kandidati?

Ukupno šest kandidata borilo se za predsedničku fotelju u kojoj je donedavno sedeo Dodik.

Osuđen je zbog krivičnog dela „neizvršavanje odluka visokog predstavnika", za šta je Krivičnim zakonom BiH propisana kazna zatvora od šest meseci do pet godina.

Zatvorsku kaznu, Dodik je zamenio novčanom, a posle višemesečnog odbijanja da prihvati presudu i autoritet visokog međunarodnog predstavnika za BiH Kristijana Šmita kog naziva „neligitnim strancem i turistom", odlučio je da njegova stranka ipak učestvuje na izborima.

Dva ključna kandidata bili su Siniša Karan, Dodikov blizak saradnik i aktuelni ministar u Vladi RS, i Branko Blanuša, kandidat ujedinjene opozicije.

BBC/Slađan Tomić Siniša Karan, kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata

Kandidati su bili i Nikola Lazarević (Ekološka partija) iz Pala i Dragan Đokanović (Savez za novu politiku) iz Istočnog Sarajeva.

Njih dvojica nisu održavala predizborne mitinge, a kampanju su vodili preko Fejsbuk objava.

Dvojica nezavisnih kandidata Slavko Dragičević i Igor Gašević nisu imali nijedno javno pojavljivanje, niti je o njihovoj kandidaturi bilo moguće pronaći dovoljno informacija.

Velibor Tripić/Nezavisne Branko Blanuša, kandidat opozicije

Zašto su održani prevremeni izbori?

BBC/Slađan Tomić

Centralna izborna komisija BiH u avgustu je Dodiku oduzela mandat što je on u početku odbijao da prihvati.

Pretio je i policijom, secesijom, nezakonitim zauzimanjem institucija, ali na kraju je ipak posustao i priznao prevremene izbore za predsednika Republike Srpske.

Sam je potpisao kandidaturu sopstvenog saradnika i stranačkog kolege što je posebno problematizovano budući da je sud kasnije obrazložio da Dodik ne može biti ni predsednik stranke.

Glavni izborni organ BiH ipak je Dodikovom Savezu nezavisnih socijaldemokrata dozvolio učešće na izborima.

Do izbora, Dodik je na mesto vršiteljke dužnosti predsednice RS-a postavio savetnicu Anu Trišić-Babić.

Centralnoj izbornoj komisiji u proseku treba mesec dana da potvrdi konačne rezultate izbora, što znači da bi novi predsednik mogao da preuzme dužnost krajem decembra.

Novi predsednik RS na toj poziciji neće biti ni godinu jer se redovni predsednički i parlamentarni izbori održavaju u prvoj nedelji oktobra 2026.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 11.24.2025)