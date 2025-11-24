"Sad ste dobili dva Dodika!" Haos na izborima u Republici Srpskoj, opozicija tvrdi da je došlo do krađe

Blic pre 37 minuta
"Sad ste dobili dva Dodika!" Haos na izborima u Republici Srpskoj, opozicija tvrdi da je došlo do krađe

Vanredni izbori u Republici Srpskoj održani su nakon oduzimanja mandata Miloradu Dodiku Prema rezultatima, Siniša Karan iz SNSD-a proglašen je za predsednika RS Izbori u Republici Srpskoj održani su juče vanredno nakon što je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine oduzela mandat Miloradu Dodiku.

Na osnovu 92 odsto biračkih mesta predsednik CIK BiH saopštio je da je kandidat SNSD Siniša Karan sa 200.116 glasova novi predsednik Republike Srpske, dok njegov glavni protivkandidat iz SDS Branko Blanuša ima 188.010 glasova ili 47,81 posto. Ipak, opozicija je saopštila da pobedu SNSD-a ne prihvata. Biračka mesta u Republici Srpskoj zatvorena su juče u 19 sati, a odmah po zatvaranju portparol SNSD Radovan Kovačević najavio je da očekuje da će "Dodik uskoro
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Ko je Siniša Karan, pobednik na predsedničkim izborima u Republici Srpskoj? Prvi put se kandidovao, dugogodišnji političar i…

Ko je Siniša Karan, pobednik na predsedničkim izborima u Republici Srpskoj? Prvi put se kandidovao, dugogodišnji političar i Dodikova desna ruka

Dnevnik pre 21 minuta
CIK Republike Srpske: Karan iz SNSD osvojio 51 odsto glasova, a Blanuša iz opozicione SDS 48 odsto

CIK Republike Srpske: Karan iz SNSD osvojio 51 odsto glasova, a Blanuša iz opozicione SDS 48 odsto

Radio 021 pre 32 minuta
Karan: Srpski narod pobedio po ko zna koji put kad je bilo najteže

Karan: Srpski narod pobedio po ko zna koji put kad je bilo najteže

RTV pre 42 minuta
"Srpski narod može sve podneti" oglasio se Siniša Karan nakon proglašene pobede na izborima u Republici Srpskoj

"Srpski narod može sve podneti" oglasio se Siniša Karan nakon proglašene pobede na izborima u Republici Srpskoj

Blic pre 1 sat
Radulović: Ne priznajemo pobedu SNSD, tražimo ponavljanje izbora u tri opštine

Radulović: Ne priznajemo pobedu SNSD, tražimo ponavljanje izbora u tri opštine

RTV pre 47 minuta
Dodik proglasio pobedu Siniše Karana: "Izlaznost pokazala da narod nije hteo ove izbore"

Dodik proglasio pobedu Siniše Karana: "Izlaznost pokazala da narod nije hteo ove izbore"

Blic pre 4 sati
ARD: u Republici Srpskoj pobedio bliski saradnik Dodika

ARD: u Republici Srpskoj pobedio bliski saradnik Dodika

Dojče vele pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BosnaHercegovinaRepublika SrpskaBosna i HercegovinaVanredni izboriMilorad DodikIzbori

Balkan, najnovije vesti »

"Sad ste dobili dva Dodika!" Haos na izborima u Republici Srpskoj, opozicija tvrdi da je došlo do krađe

"Sad ste dobili dva Dodika!" Haos na izborima u Republici Srpskoj, opozicija tvrdi da je došlo do krađe

Blic pre 37 minuta
Vogel: Karan preuzima funkciju, ali moć ostaje kod Dodika

Vogel: Karan preuzima funkciju, ali moć ostaje kod Dodika

Slobodna Evropa pre 7 minuta
Ko je Siniša Karan, pobednik na predsedničkim izborima u Republici Srpskoj? Prvi put se kandidovao, dugogodišnji političar i…

Ko je Siniša Karan, pobednik na predsedničkim izborima u Republici Srpskoj? Prvi put se kandidovao, dugogodišnji političar i Dodikova desna ruka

Dnevnik pre 21 minuta
CIK Republike Srpske: Karan iz SNSD osvojio 51 odsto glasova, a Blanuša iz opozicione SDS 48 odsto

CIK Republike Srpske: Karan iz SNSD osvojio 51 odsto glasova, a Blanuša iz opozicione SDS 48 odsto

Radio 021 pre 32 minuta
Karan: Srpski narod pobedio po ko zna koji put kad je bilo najteže

Karan: Srpski narod pobedio po ko zna koji put kad je bilo najteže

RTV pre 42 minuta