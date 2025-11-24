"Sad ste dobili dva Dodika!" Haos na izborima u Republici Srpskoj, opozicija tvrdi da je došlo do krađe

Vanredni izbori u Republici Srpskoj održani su nakon oduzimanja mandata Miloradu Dodiku Prema rezultatima, Siniša Karan iz SNSD-a proglašen je za predsednika RS Izbori u Republici Srpskoj održani su juče vanredno nakon što je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine oduzela mandat Miloradu Dodiku.

Na osnovu 92 odsto biračkih mesta predsednik CIK BiH saopštio je da je kandidat SNSD Siniša Karan sa 200.116 glasova novi predsednik Republike Srpske, dok njegov glavni protivkandidat iz SDS Branko Blanuša ima 188.010 glasova ili 47,81 posto. Ipak, opozicija je saopštila da pobedu SNSD-a ne prihvata. Biračka mesta u Republici Srpskoj zatvorena su juče u 19 sati, a odmah po zatvaranju portparol SNSD Radovan Kovačević najavio je da očekuje da će "Dodik uskoro