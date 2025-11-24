Veliki obrt: Američki mirovni plan drastično izmenjen: Verzija od 19 tačaka čeka na odobrenje Trampa i Zelenskog

Evropski lideri su izrazili zabrinutost u vezi određenih zahteva plana Sporazum mora biti odobren od strane predsednika Ukrajine i SAD pre slanja Moskvi Američki mirovni predlog za okončanje rata u Ukrajini smanjen je sa prvobitnih 28 tačaka na 19, preneo je Fajnenšel tajms, pozivajući se na izvore upoznate sa pregovorima.

Izvori, kako se navodi, nisu rekli koji elementi mirovnog plana su uklonjeni. Nakon razgovora američke i ukrajinske delegacije u nedelju u Ženevi, obe strane izvestile su o napretku u naporima da se okonča rat sa Rusijom, ali nisu pružile detalje o tome kako ce se rešiti neka duboka neslaganja između Moskve i Kijeva. Obraćajući se novinarima nakon dana pregovora sa ukrajinskim i evropskim zvaničnicima, američki državni sekretar Marko Rubio rekao je da je postignut