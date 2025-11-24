Blanuša: Izbori u RS nisu završeni, biće kada se ponove u Doboju, Zvorniku i Laktašima

Danas pre 3 sata  |  Beta
Blanuša: Izbori u RS nisu završeni, biće kada se ponove u Doboju, Zvorniku i Laktašima
Kandidat Srpske demokratske stranke (SDS) Branko Blanuša izjavio je danas novinarima u Banjaluci da prevremeni predsednički izbori nisu završeni, sve dok se ne ponovi izborni proces u Doboju, Zvorniku i Laktašima, gde, kako je ocenio, zahvaljujući izbornim manipulacijama, rezultati ne odražavaju volju naroda. „Ukoliko bismo sada odustali, bili bismo isti kao oni – prevarili bi i izdali narod“, rekao je Blanuša novinarima u Banjaluci. On se zahvalio građanima koji
Ključne reči

Demokratska strankaBanjalukaZvornikPredsednički izboriIzbori

