Republika Srpska: Zatvorena birališta na predsedničkim izborima, mali odziv glasača

Danas pre 6 sati  |  BBC News na srpskom
Tri meseca nakon što je Milorad Dodik, nekadašnji predsednik Republike Srpske, jednog od dva entiteta u Bosni i Hercegovini, rekao: „Ja ostajem predsednik“, stanovnici Republike Srpske biraju njegovog naslednika.

Blizu1,2 miliona birača biraju između šest imena, a na izbornom listiću nema nijedne žene. Prema podacima Centralna izborna komisija o izlaznosti, do 11 sati na redovnim biračkim mestima je glasalo 121.432 birača, što predstavlja 9,76 odsto od ukupnog broja registrovanih birača. Odziv glasača do 15 sati je 26 odsto. Birališta su se zatvorila 19 časova, a CIK će objaviti prve preliminarne rezultate u 23 časa. U nekim lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj na
