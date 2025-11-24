Slučaj Ribnikar opet na početku, kraj agonije neizvestan

Danas pre 58 minuta  |  N1
Slučaj Ribnikar opet na početku, kraj agonije neizvestan

U narednih mesec dana biće poznato kada će početi novo suđenje roditeljima maloletnog dečaka koji je počinio masovno ubistvo u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“, s obzirom na to da je Apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu kojom su Vladimir i Miljana Kecmanović osuđeni na ukupno 17 i po godina zatvora.

Pitanje je koliko će novi proces trajati, a jedan od advokata porodica ubijene dece za N1 kaže da se, uprkos nadanjima da će sud staviti tačku na taj slučaj, njihova agonija i bol ipak nastavljaju. Gotovo celu 2024. proveli su u sudnici, a sada roditelji ubijene dece kraj ove 2025. dočekuju sa najavom da će ponovo, ne zna se tačno kada i na koliko, u tu istu sudnicu morati da se vrate jer sve kreće ispočetka. U tome je saglasan i advokat koji zastupa porodice
