Odložen početak suđenja optuženima za pokušaj rušenje ustavnog poretka

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
U Višem sudu u Novom Sadu danas je za 2. februar 2026. odložen početak suđenja članovima Pokreta slobodnih građana i grupe Stav, optuženima za pokušaj rušenja ustavnog poretka.

Suđenje je odloženo jer su advokati odbrane tražili izuzeće postupajućeg tužioca Slobodana Josimovića, glavnog tužioca Branislava Lepotića, Apelacionog tužioca Tatjane Lamgundžije i Vrhovnog tužioca Zagorke Dolovac, potvrđeno je za Tanjug u tom sudu. Optužnicom je obuhvaćeno 12 osoba, a na teret im se stavlja izvršenje krivičnog dela pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije u saizvršilaštvu u vezi sa krivičnim delom napad na ustavno uređenje i
