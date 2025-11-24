Nastavak ‘istorijskog’ suđenja novosadskim aktivistima 2. februara, traži se izuzeće tužilaca i snimanje suđenja

Suđenje aktivistima iz Stava i Pokreta slobodnih građana počelo je danas u Višem sudu u Novom Sadu, ali je glavni pretres prekinut jer su advokati, koji zastupaju aktiviste, zatražili da se promene tužioci u ovom postupku. Novi termin glavnog pretresa je 2. februar naredne godine.

Branioci okrivljenih su danas na suđenju naveli da sumnjaju da su tužioci iz ovog slučaja pristrasni i da zbog toga treba da budu izuzeti iz postupka. Suđenje je zbog toga prekinuto, a o tom zahtevu će sada odlučivati Visoki savet tužilaštva. Traženo je izuzeće javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu Slobodana Josimovića, glavnog javnog tužioca Višeg tužilaštva u Novom Sadu Branislava Lepotića, apelacione javne tužiteljke Tatjane Lagumdžije i vrhovne