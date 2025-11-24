Odložen početak suđenja optuženima za pokušaj rušenje ustavnog poretka

Telegraf pre 6 sati  |  Telegraf.rs/Tanjug
Odložen početak suđenja optuženima za pokušaj rušenje ustavnog poretka

U Višem sudu u Novom Sadu danas je za 2. februar 2026. odložen početak suđenja članovima Pokreta slobodnih građana i grupe Stav, optuženima za pokušaj rušenja ustavnog poretka.

Suđenje je odloženo jer su advokati odbrane tražili izuzeće postupajućeg tužioca Slobodana Josimovića, glavnog tužioca Branislava Lepotića, Apelacionog tužioca Tatjane Lamgundžije i Vrhovnog tužioca Zagorke Dolovac, potvrđeno je za Tanjug u tom sudu. Optužnicom je obuhvaćeno 12 osoba, a na teret im se stavlja izvršenje krivičnog dela pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije u saizvršilaštvu u vezi sa krivičnim delom napad na ustavno uređenje i
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Odloženo suđenje za 12 aktivista u Novom Sadu: Terete se za pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti

Odloženo suđenje za 12 aktivista u Novom Sadu: Terete se za pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti

Euronews pre 1 sat
Advokati tražili tonsko snimanje suđenja novosadskim aktivistima i izuzeće tužilaca, glavni pretres odložen za 2. februar…

Advokati tražili tonsko snimanje suđenja novosadskim aktivistima i izuzeće tužilaca, glavni pretres odložen za 2. februar (FOTO, VIDEO)

Moj Novi Sad pre 3 sata
Nastavak ‘istorijskog’ suđenja novosadskim aktivistima 2. februara, traži se izuzeće tužilaca i snimanje suđenja

Nastavak ‘istorijskog’ suđenja novosadskim aktivistima 2. februara, traži se izuzeće tužilaca i snimanje suđenja

Mašina pre 4 sati
Odložen početak suđenja optuženima za pokušaj rušenje ustavnog poretka

Odložen početak suđenja optuženima za pokušaj rušenje ustavnog poretka

Euronews pre 5 sati
Suđenje grupi iz Novog Sada zbog pripremanja dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti: Kakve su reakcije javnosti?

Suđenje grupi iz Novog Sada zbog pripremanja dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti: Kakve su reakcije javnosti?

Euronews pre 6 sati
Kako je protekao početak suđenja novosadskim aktivistima: Odložen glavni pretres, sud odbio da se suđenje tonski snima (FOTO…

Kako je protekao početak suđenja novosadskim aktivistima: Odložen glavni pretres, sud odbio da se suđenje tonski snima (FOTO; VIDEO)

Danas pre 6 sati
Jovović iskoristio pravo na šetnju da pruži podršku kolegama ispred suda: Ovo je najvažniji slučaj u državi, današnje ročište…

Jovović iskoristio pravo na šetnju da pruži podršku kolegama ispred suda: Ovo je najvažniji slučaj u državi, današnje ročište - farsa

N1 Info pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadTanjugZagorka Dolovacsudjenje

Vojvodina, najnovije vesti »

(Mape) Šta je ovo?! Gotovo 20 stepeni, pa brutalan obrt! Naglo zahlađenje, sneg i olujni vetar: Nedelja za nevericu

(Mape) Šta je ovo?! Gotovo 20 stepeni, pa brutalan obrt! Naglo zahlađenje, sneg i olujni vetar: Nedelja za nevericu

Blic pre 22 minuta
Sud naložio milionsku isplatu porodici poginulog: Država Srbija i železnice solidarno odgovorne

Sud naložio milionsku isplatu porodici poginulog: Država Srbija i železnice solidarno odgovorne

Moj Novi Sad pre 2 minuta
Gde će padati kiša: Upozorenje RHMZ na zahlađenje i pljuskove u toku noći

Gde će padati kiša: Upozorenje RHMZ na zahlađenje i pljuskove u toku noći

Mondo pre 12 minuta
Učenici i profesori Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" obeležili dan škole na otvorenom

Učenici i profesori Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" obeležili dan škole na otvorenom

RTS pre 7 minuta
Japan donirao medicinsku opremu Domu zdravlja u Bačkoj Topoli

Japan donirao medicinsku opremu Domu zdravlja u Bačkoj Topoli

RTV pre 1 sat