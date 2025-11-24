Odložen početak suđenja optuženima za pokušaj rušenje ustavnog poretka

U Višem sudu u Novom Sadu danas je za 2. februar 2026. odložen početak suđenja članovima Pokreta slobodnih građana i grupe Stav, optuženima za pokušaj rušenja ustavnog poretka.

Suđenje je odloženo jer su advokati odbrane tražili izuzeće postupajućeg tužioca Slobodana Josimovića, glavnog tužioca Branislava Lepotića, Apelacionog tužioca Tatjane Lamgundžije i Vrhovnog tužioca Zagorke Dolovac, potvrđeno je za Tanjug u tom sudu. Optužnicom je obuhvaćeno 12 osoba, a na teret im se stavlja izvršenje krivičnog dela pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije u saizvršilaštvu u vezi sa krivičnim delom napad na ustavno uređenje i