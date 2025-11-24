Si: Kina i SAD treba da održe zamah u odnosima i krenu napred u pravom smeru

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Si: Kina i SAD treba da održe zamah u odnosima i krenu napred u pravom smeru

Kineski predsednik Si Đinping izjavio je danas da Kina i Sjedinjene Američke Države treba da održe zamah u odnosima i da nastave da se kreću u pravom smeru na osnovu jednakosti, poštovanja i uzajamne koristi.

Si je to rekao tokom telefonskog razgovora sa predsednikom SAD Donaldom Trampom. On je napomenuo da je sa Trampom imao uspešan sastanak u Busanu prošlog meseca i da su postigli "mnoge važne zajedničke dogovore", prenosi Sinhua. "Oni su ponovo usmerili kurs džinovskog broda kinesko-američkih odnosa i pružili mu veći zamah da plovi stabilno napred, šaljući tako pozitivnu poruku svetu. Od tada, odnosi Kine i SAD su generalno održavali stabilnu i pozitivnu putanju, što
Kijev i Vašington izmenili mirovni plan za Ukrajinu: Dve strane se usaglasile: Ovo su sporne tačke koje su obrisane

Tramp najavio posetu Kini: Imao sam veoma dobar razgovor sa Sijem

Procurila nova verzija američkog plana za kraj rata u Ukrajini: Zelenski nije dozvolio Trampu ove tačke u sporazumu

Dve strane bliže dogovoru Na burnom sastanku u Ženevi mnogo toga preoblikovano da se približi stavovima Kijeva Evo šta je bilo…

Tramp najavio posetu Kini! "Obavio sam razgovor sa Sijem, postigli smo dogovor"

Peking upozorio SAD - ovo je crvena linija

Vašington okreće leđa Moskvi?

„Čovek za dronove“: Ko je Danijel Driskol, Trampova ključna osoba za ukrajinski mirovni sporazum?

Izraelske snage danas ubile troje Palestinaca u Gazi

U ovoj šumi u Evropi tela leže jedna preko drugih. Presretnut poziv otkriva užase: "To je smrtna kazna, svi imaju istu oznaku!"…

Poljski predsednik: Istorija nas uči da se Rusija može pobediti

"Tramp će od toga potpuno odustati" Cure detalji novog plana za mir u Ukrajini, Putina će ovo jako razbesneti: "Vrlo malo…

