Si: Kina i SAD treba da održe zamah u odnosima i krenu napred u pravom smeru

Kineski predsednik Si Đinping izjavio je danas da Kina i Sjedinjene Američke Države treba da održe zamah u odnosima i da nastave da se kreću u pravom smeru na osnovu jednakosti, poštovanja i uzajamne koristi.

Si je to rekao tokom telefonskog razgovora sa predsednikom SAD Donaldom Trampom. On je napomenuo da je sa Trampom imao uspešan sastanak u Busanu prošlog meseca i da su postigli "mnoge važne zajedničke dogovore", prenosi Sinhua. "Oni su ponovo usmerili kurs džinovskog broda kinesko-američkih odnosa i pružili mu veći zamah da plovi stabilno napred, šaljući tako pozitivnu poruku svetu. Od tada, odnosi Kine i SAD su generalno održavali stabilnu i pozitivnu putanju, što