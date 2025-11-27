U Nigeriji uvedeno vanredno stanje zbog masovnih otmica

Danas pre 58 minuta  |  Beta-AFP
U Nigeriji uvedeno vanredno stanje zbog masovnih otmica

Predsednik Nigerije Bola Ahmed Tinubu proglasio je danas vanredno stanje u toj zemlji i pojačao regrutovanje vojske i policije zbog nedavnih masovnih otmica širom zemlje, u kojima je nestalo više od 350 ljudi. „Ovom deklaracijom, policija i vojska su ovlašćene da regrutuju dodatno osoblje.

Policija će regrutovati još 20.000 službenika, čime će njihov ukupan broj porasti na 50.000“, navodi se u saopštenju Tinubuovog kabineta. Nigerija je najmnogoljudnija zemlja u Africi, a nedavno se našla pod velikim pritiskom zbog otmica stotina ljudi, uključujući više od 300 učenika i nastavnika iz katoličke škole, kao i desetine vernika koji su oteti iz džamija. Iako je stotinak ljudi oslobođeno, više desetina se i dalje vodi kao nestalo. „Nigerijska unutrašnja
