Proglašeno vanredno stanje, predsednik ove zemlje naredio vojsci regrutovanje dodatnog osoblja

Blic pre 2 sata
Proglašeno vanredno stanje, predsednik ove zemlje naredio vojsci regrutovanje dodatnog osoblja
Tinubu je naložio zapošljavanje dodatnih 20.000 policajaca Policajci će biti povučeni iz obezbeđivanja VIP osoba i raspoređeni u zone sukoba Predsednik Nigerije Bola Tinubu proglasio je danas vanredno stanje na nacionalnom nivou i naredio vojsci i policiji da regrutuju hiljade dodatnog osoblja kako bi se izborili sa oružanim nasiljem širom zemlje. Tinubu je rekao u obraćanju naciji preko televizije da će policija zaposliti još 20.000 policajaca, čime će njihov broj
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Zbog masovnih otmica: U Nigeriji uvedeno vanredno stanje

Zbog masovnih otmica: U Nigeriji uvedeno vanredno stanje

Kurir pre 59 minuta
U Nigeriji uvedeno vanredno stanje zbog masovnih otmica

U Nigeriji uvedeno vanredno stanje zbog masovnih otmica

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vanredno stanjeVIP

Svet, najnovije vesti »

Načelnik u Hrvatskoj pijan razbijao čaše i vazu, haos u zgradi opštine, policija zatekla tragove krvi: Pre tri meseca pobegao…

Načelnik u Hrvatskoj pijan razbijao čaše i vazu, haos u zgradi opštine, policija zatekla tragove krvi: Pre tri meseca pobegao sa mesta nesreće

Blic pre 19 minuta
Pucnjava kod Bele kuće, sve vrvi od policije Upucane tri osobe, među njima dvojica vojnika: Tramp obavešten o svemu

Pucnjava kod Bele kuće, sve vrvi od policije Upucane tri osobe, među njima dvojica vojnika: Tramp obavešten o svemu

Blic pre 19 minuta
(Foto, video) Vojnik leži u lokvi krvi, gradom zavijaju sirene Prve fotografije i snimci pucnjave kod Bele kuće: Policija sve…

(Foto, video) Vojnik leži u lokvi krvi, gradom zavijaju sirene Prve fotografije i snimci pucnjave kod Bele kuće: Policija sve ogradila žutom trakom, sve službe na nogama

Blic pre 19 minuta
Glavnu nemačku partiju trese unutrašnji sukob: Nisu očekivali da će im se suprotstaviti neko iz sopstvenih redova i da im može…

Glavnu nemačku partiju trese unutrašnji sukob: Nisu očekivali da će im se suprotstaviti neko iz sopstvenih redova i da im može srušiti vladu!

Kurir pre 14 minuta
Napadač pucao sam: Nema drugih osumnjičenih za napad na Nacionalnu gardu ispred Bele kuće (video)

Napadač pucao sam: Nema drugih osumnjičenih za napad na Nacionalnu gardu ispred Bele kuće (video)

Kurir pre 9 minuta