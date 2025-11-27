Proglašeno vanredno stanje, predsednik ove zemlje naredio vojsci regrutovanje dodatnog osoblja

Tinubu je naložio zapošljavanje dodatnih 20.000 policajaca Policajci će biti povučeni iz obezbeđivanja VIP osoba i raspoređeni u zone sukoba Predsednik Nigerije Bola Tinubu proglasio je danas vanredno stanje na nacionalnom nivou i naredio vojsci i policiji da regrutuju hiljade dodatnog osoblja kako bi se izborili sa oružanim nasiljem širom zemlje. Tinubu je rekao u obraćanju naciji preko televizije da će policija zaposliti još 20.000 policajaca, čime će njihov broj