Kurir pre 2 sata  |  Beta
Zbog masovnih otmica: U Nigeriji uvedeno vanredno stanje

Predsednik Nigerije Bola Ahmed Tinubu proglasio je vanredno stanje u toj zemlji i pojačao regrutovanje vojske i policije zbog nedavnih masovnih otmica širom zemlje, u kojima je nestalo više od 350 ljudi. "Ovom deklaracijom, policija i vojska su ovlašćene da regrutuju dodatno osoblje.

Policija će regrutovati još 20.000 službenika, čime će njihov ukupan broj porasti na 50.000", navodi se u saopštenju Tinubuovog kabineta. Nigerija je najmnogoljudnija zemlja u Africi, a nedavno se našla pod velikim pritiskom zbog otmica stotina ljudi, uključujući više od 300 učenika i nastavnika iz katoličke škole, kao i desetine vernika koji su oteti iz džamija. Iako je stotinak ljudi oslobođeno, više desetina se i dalje vodi kao nestalo. "Nigerijska unutrašnja
Blic pre 3 sata
Danas pre 4 sati
