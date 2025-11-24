Evropa razmatra novi plan za Ukrajinu dogovoren u Ženevi

SAD i Ukrajina sastavile su u Ženevi novu verziju prvobitno veoma kontroverznog mirovnog plana.

Evropa vidi napredak, navodi Dojče vele (DW). Postignut je napredak u borbi za mirovni plan za okončanje rata u Ukrajini – razgovori u Ženevi između predstavnika Ukrajine, Sjedinjenih Dražava i evropskih država rezultirali su „ažuriranim i usavršenim mirovnim okvirom“, koji će biti dalje razvijen u narednim danima, objavile su SAD i Ukrajina u zajedničkom saopštenju u nedelju kasno uveče, podseća Dojče vele. Kako je takođe navedeno, svaki konačni sporazum o