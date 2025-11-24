Hitna pomoć: Teško povređena devojka, pala sa terase u Studentskom gradu

Devojka stara 20 godina, koja je pala s visine, s terase u Studentskom gradu u Tošinom bunaru sinoć oko 23.50 časova, prevezena je s teškim telesnim povredama u KBC Zemun, potvrđeno je RTS-u u Hitnoj pomoći.

Prema rečima doktora Vladimira Sinđelić za sada nije poznato trenutno stanje povređene devojke, prenosi RTS. Hitna pomoć je prethodne noći imala 17 intervencija na javnim mestima. Dogodile su su se dve saobraćajne nezgode sa dvoje lakđe povređenih pacijenata. "Ostali pacijenti koji su povređeni na javnim mestima zadobili su lakše povrede usled padova", dodao je Sinđelić. Navodi i da su se tokom noći Hitnoj pomoći uglavnom javljali pulmološki pacijenti, astmatičari