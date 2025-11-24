Hitna pomoć: Teško povređena devojka, pala sa terase u Studentskom gradu

N1 Info pre 1 sat  |  RTS Tanjug
Hitna pomoć: Teško povređena devojka, pala sa terase u Studentskom gradu

Devojka stara 20 godina, koja je pala s visine, s terase u Studentskom gradu u Tošinom bunaru sinoć oko 23.50 časova, prevezena je s teškim telesnim povredama u KBC Zemun, potvrđeno je RTS-u u Hitnoj pomoći.

Prema rečima doktora Vladimira Sinđelić za sada nije poznato trenutno stanje povređene devojke, prenosi RTS. Hitna pomoć je prethodne noći imala 17 intervencija na javnim mestima. Dogodile su su se dve saobraćajne nezgode sa dvoje lakđe povređenih pacijenata. "Ostali pacijenti koji su povređeni na javnim mestima zadobili su lakše povrede usled padova", dodao je Sinđelić. Navodi i da su se tokom noći Hitnoj pomoći uglavnom javljali pulmološki pacijenti, astmatičari
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Hitna pomoć: Teško povređena devojka, pala s terase u Studentskom gradu

Hitna pomoć: Teško povređena devojka, pala s terase u Studentskom gradu

RTS pre 8 minuta
Užas u Studentskom gradu: Devojka pala sa terase, sa teškim povredama hitno prevezena u KBC Zemun

Užas u Studentskom gradu: Devojka pala sa terase, sa teškim povredama hitno prevezena u KBC Zemun

Blic pre 1 sat
Hitna pomoć: Teško povređena devojka, pala s terase u Studentskom gradu

Hitna pomoć: Teško povređena devojka, pala s terase u Studentskom gradu

NIN pre 43 minuta
Hitna pomoć se oglasila o devojci koja je pala u Studentskom gradu. Evo u kakvom je stanju trenutno.

Hitna pomoć se oglasila o devojci koja je pala u Studentskom gradu. Evo u kakvom je stanju trenutno.

Alo pre 33 minuta
Teško povređena devojka (20), pala s terase u Studentskom gradu

Teško povređena devojka (20), pala s terase u Studentskom gradu

Nova pre 1 sat
Užas u studentskom domu u Beogradu: Devojka pala sa visine, teško povređena

Užas u studentskom domu u Beogradu: Devojka pala sa visine, teško povređena

Dnevnik pre 1 sat
Devojka (20) pala sa visine u Studentskom gradu: S teškim povredama hitno prevezena u KBC Zemun

Devojka (20) pala sa visine u Studentskom gradu: S teškim povredama hitno prevezena u KBC Zemun

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSKBCZemun

Društvo, najnovije vesti »

Dačić: Nije tačno da nema interesovanja za posao u policiji, u Beogradu se, inače, manje prijavljuje

Dačić: Nije tačno da nema interesovanja za posao u policiji, u Beogradu se, inače, manje prijavljuje

N1 Info pre 3 minuta
Sve više mladih ima rak, ova hrana je glavni krivac Kompletan spisak loših namirnica, lekari upozoravaju: "Potrebne su hitne…

Sve više mladih ima rak, ova hrana je glavni krivac Kompletan spisak loših namirnica, lekari upozoravaju: "Potrebne su hitne mere!"

Blic pre 8 minuta
Padavine prestaju, ali vozače i dalje vreba opasnost: Oglasio se AMSS zbog dve pojave na putevima: "Budite oprezni!"

Padavine prestaju, ali vozače i dalje vreba opasnost: Oglasio se AMSS zbog dve pojave na putevima: "Budite oprezni!"

Blic pre 8 minuta
Stanje na putevima: Magla i mraz usporavaju vožnju

Stanje na putevima: Magla i mraz usporavaju vožnju

Glas Zaječara pre 3 minuta
Đaci i roditelji ispred Pete beogradske gimnazije: „Raseljavanje u druge škole je vid represije“

Đaci i roditelji ispred Pete beogradske gimnazije: „Raseljavanje u druge škole je vid represije“

Danas pre 8 minuta