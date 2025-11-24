Studentkinja FDU pala s terase Studenjaka

Devojka koja je pala sa terase studentskog doma "Studentski grad" s teškim telesnim povredama prevezena je u Kliničko-bolnički centar Zemun.

Studentkinja starosti 20 godina pala je sa terase u Studenjaku u Tošinom bunaru na Novom Beogradu. Incident se dogodio nešto pre ponoći, a devojka koja je zadobila teške telesne povrede, prevezena je u KBC Zemun, potvrđeno je RTS-u u Hitnoj pomoći. Reč je o studentkinji Fakulteta dramskih nauka (FDU), rekao je bivši dekan tog fakulteta u programu Nove TV. Prema rečima doktora Vladimira Sinđelić za sada nije poznato trenutno stanje povređene devojke, prenosi RTS.