Studentkinja FDU pala s terase Studenjaka

N1 Info pre 40 minuta  |  RTS Tanjug
Devojka koja je pala sa terase studentskog doma "Studentski grad" s teškim telesnim povredama prevezena je u Kliničko-bolnički centar Zemun.

Studentkinja starosti 20 godina pala je sa terase u Studenjaku u Tošinom bunaru na Novom Beogradu. Incident se dogodio nešto pre ponoći, a devojka koja je zadobila teške telesne povrede, prevezena je u KBC Zemun, potvrđeno je RTS-u u Hitnoj pomoći. Reč je o studentkinji Fakulteta dramskih nauka (FDU), rekao je bivši dekan tog fakulteta u programu Nove TV. Prema rečima doktora Vladimira Sinđelić za sada nije poznato trenutno stanje povređene devojke, prenosi RTS.
N1 Info pre 40 minuta
