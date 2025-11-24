"Stanje joj je veoma ozbiljno" Oglasio se Studentski centar o padu devojke sa visine u Studentskom gradu: Uputili važan apel za sve

"Stanje joj je veoma ozbiljno" Oglasio se Studentski centar o padu devojke sa visine u Studentskom gradu: Uputili važan apel…
Studentski centar apeluje na poštovanje privatnosti povređene studentkinje i njene porodice Incident se dogodio u Studentskom gradu, a devojka je prevezena u KBC Zemun Studentski centar "Beograd" saopštio je danas da se studentkinja, koja je povređena sinoć prilikom pada sa terase u Studentskom gradu, u Domu IV, trenutno nalazi u "veoma ozbiljnom stanju". Iz Studentskog centra "Beograd" su uputili apel na sve da poštuju privatnost studentkinje i njene porodice u
