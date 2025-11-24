Devojka pala sa visine u Studentskom gradu u Beogradu, zadobila teške povrede

Studentski centar "Beograd" saopštio je da se studentkinja, koja je povređena sinoć prilikom pada sa visine u Studentskom gradu, u Domu IV, trenutno nalazi u veoma ozbiljnom zdravstvenom stanju.

Iz Studentskog centra "Beograd" su uputili apel na sve da poštuju privatnost studentkinje i njene porodice u teškim trenucima, dok nadležni organi obavljaju sve potrebne procedure i istrage. "Svi zaposleni u Ustanovi Studentski centar 'Beograd' i studenti su duboko potreseni ovim teškim događajem. Želimo da izrazimo najiskreniju zabrinutost i solidarnost sa porodicom povređene studentkinje i sa svima koji su pogođeni ovom situacijom. Prioritet nam je da pružimo svu