Studentski centar Beograd: Studentkinja koja je pala u veoma ozbiljnom stanju

Euronews pre 5 sati  |  Autor: Tanjug
Studentski centar Beograd: Studentkinja koja je pala u veoma ozbiljnom stanju

Studentski centar "Beograd" saopštio je danas da se studentkinja, koja je povređena sinoć prilikom pada sa visine u Studentskom gradu, u Domu IV, trenutno nalazi u veoma ozbiljnom stanju.

Iz Studentskog centra "Beograd" su uputili apel na sve da poštuju privatnost studentkinje i njene porodice u teškim trenucima, dok nadležni organi obavljaju sve potrebne procedure i istrage. "Svi zaposleni u Ustanovi Studentski centar 'Beograd' i studenti su duboko potreseni ovim teškim događajem. Želimo da izrazimo najiskreniju zabrinutost i solidarnost sa porodicom povređene studentkinje i sa svima koji su pogođeni ovom situacijom. Prioritet nam je da pružimo svu
