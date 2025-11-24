Studentkinja pala s terase Studenjaka

Vreme pre 1 sat
Studentkinja pala s terase Studenjaka

Devojka koja je pala sa terase studentskog doma "Studentski grad" je s teškim telesnim povredama prevezena u Kliničko-bolnički centar Zemun

Studentkinja Fakulteta dramskih umetnosti, stara 20 godina, pala je u nedelju (23. novembar) uveče sa terase studentskog doma „ Studentski grad“ na Novom Beogradu. Incident se dogodio nešto pre ponoći, a devojka koja je zadobila teške telesne povrede, prevezena je u KBC Zemun, potvrđeno je RTS-u u Hitnoj pomoći. Prema rečima doktora Vladimira Sinđelića, za sada nije poznato trenutno stanje povređene devojke, prenosi RTS. Izvor: RTS/N1
