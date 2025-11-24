Na današnji dan, 24. novembar

Na današnji dan, 24. novembar
Na današnji dan dogodilo se: 1572. Umro je škotski protestantski reformator Džon Noks, sledbenik Kalvina, osnivač Škotske prezbiterijanske crkve i autor "Istorije Reformacije u Škotskoj". 1632. Rođen je holandski filozof jevrejskog porekla Baruh de Spinoza (Baruch), jedan od najznačajnijih i najdoslednijih predstavnika racionalističke i monističke filozofije. Njegova misao, izneta u kapitalnom delu "Etika", izvršila je veoma značajan uticaj na evropsku filozofiju.
