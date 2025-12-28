Sastanak na Floridi – Tramp i Zelenski o mirovnom planu; Putin: Ako Kijev neće mirnim putem, rešićemo oružanim

RTS pre 1 sat
Sastanak na Floridi – Tramp i Zelenski o mirovnom planu; Putin: Ako Kijev neće mirnim putem, rešićemo oružanim

Rat u Ukrajini – 1.404. dan. Američki lider Donald Tramp i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski razgovaraće na Floridi o predlozima za mirovni sporazum. Šef Kremlja poručuje da će, ako Kijev ne želi da reši situaciju mirnim sredstvima, Rusija realizovati ciljeve specijalne vojne operacije oružanim putem. Ruska protivvazdušna odbrana oborila tokom noći 25 ukrajinskih dronova iznad šest ruskih regiona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Bela kuća potvrdila Trampov sastanak sa Zelenskim Predsednik SAD Donald Tramp sastaće se sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim na Floridi, saopštila je Bela kuća. Bela kuća nije izdala posebno saopštenje s tim u vezi, ali je u rasporedu za vikend koji je poslala medijima precizirala satnicu za sastanak između Trampa i Zelenskog za nedelju u 15 sati, prenosi Njujork tajms. Više detalja nije saopšteno. Zelenski je ovaj sastanak najavio na društvenim
UkrajinaNjujorkSergej LavrovBela kućaRusijaKijevDonald TrampVladimir Zelenski

