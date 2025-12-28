Počeo sastanak Trampa i Zelenskog Si-En-En potvrdio: Evo ko nikako neće prisustvovati sastanku

Večernje novosti pre 25 minuta
Počeo sastanak Trampa i Zelenskog Si-En-En potvrdio: Evo ko nikako neće prisustvovati sastanku

SASTANAK između američkog predsednika Doni predsednika SAD Donalda Trampa počeo je u rezidenciji Mar-a-Lago na Floridi.

FOTO: Tanjug/AP Očekuje se da će lideri razgovarati o bezbednosnim garancijama za Kijev i njihovom vremenskom okviru, kao i o pitanju ekonomske pomoći Vašingtona za obnovu Ukrajine . Američka i ukrajinska delegacija razgovaraju tokom ručka. Si-En-En je ranije izvestio da predstavnici EU neće prisustvovati sastanku. (Ukrinform, Izvestija)
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Tramp je upravo najavio kakva će biti budućnost Ukrajine?! Počeo sudbonosni sastanak sa Zelenskim, odmah spomenuo Putina, pa…

Tramp je upravo najavio kakva će biti budućnost Ukrajine?! Počeo sudbonosni sastanak sa Zelenskim, odmah spomenuo Putina, pa najavio: "Zvaću ga čim završimo!"

Blic pre 15 minuta
Sastanak Trampa i Zelenskog ušao u drugi sat; predsednik SAD razgovaro i s Putinom

Sastanak Trampa i Zelenskog ušao u drugi sat; predsednik SAD razgovaro i s Putinom

RTS pre 14 minuta
UKRAJINSKA KRIZA - Tramp: Mislim da i Putin i Zelenski žele da postignu dogovor, Zelenski: Nadam se da ćemo postići mir što je…

UKRAJINSKA KRIZA - Tramp: Mislim da i Putin i Zelenski žele da postignu dogovor, Zelenski: Nadam se da ćemo postići mir što je pre moguće

RTV pre 1 sat
Zelenski: Nadam se da će razgovori doneti mir što je brže moguće

Zelenski: Nadam se da će razgovori doneti mir što je brže moguće

RTV pre 1 sat
Sastanak Trampa i Zelenskog: "Mislim da obe strane žele da postignu dogovor”

Sastanak Trampa i Zelenskog: "Mislim da obe strane žele da postignu dogovor”

NIN pre 30 minuta
Javio se Zelenski - poslao je jasnu poruku

Javio se Zelenski - poslao je jasnu poruku

B92 pre 2 sata
"Ubili smo najmanje 51 člana ruske elitne jeinice GRU, ranili 74": Ukrajinske trupe se pohvalile nanetim gubicima ruskoj…

"Ubili smo najmanje 51 člana ruske elitne jeinice GRU, ranili 74": Ukrajinske trupe se pohvalile nanetim gubicima ruskoj strani (video)

Kurir pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaTanjugVašingtonEUKijevDonald TrampVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Surinam: Devetoro poginulih u napadu nožem blizu glavnog grada, među žrtvama i deca

Surinam: Devetoro poginulih u napadu nožem blizu glavnog grada, među žrtvama i deca

Danas pre 10 minuta
Procurilo o čemu su Tramp i Putin pričali telefonom, Zelenskog ovo može ozbiljno da ugrozi: Donald će ga "prodati"?

Procurilo o čemu su Tramp i Putin pričali telefonom, Zelenskog ovo može ozbiljno da ugrozi: Donald će ga "prodati"?

Blic pre 20 minuta
(Video) Sudar dva helikoptera u vazduhu, ima mrtvih. Isplivali stravični snimci nesreće iznad Nju Džersija: Oblaci crnog dima…

(Video) Sudar dva helikoptera u vazduhu, ima mrtvih. Isplivali stravični snimci nesreće iznad Nju Džersija: Oblaci crnog dima prekrili grad

Blic pre 30 minuta
Tramp razgovarao sa Putinom pre sastanka sa Zelenskim u Palm Biču

Tramp razgovarao sa Putinom pre sastanka sa Zelenskim u Palm Biču

Danas pre 2 sata
Ukrajinski Naftogaz: U ruskom napadu oštećena toplana u Hersonu

Ukrajinski Naftogaz: U ruskom napadu oštećena toplana u Hersonu

Danas pre 2 sata