UKRAJINSKA KRIZA - Tramp: Postignut veliki napredak, sa Zelenskim usaglašeno oko 95 odsto mirovnog plana

KIJEV, MOSKVA, VAŠINGTON - Rat u Ukrajini – 1.404. dan. Američki predsednik Donald Tramp rekao je danas da je na sastanku sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim na njegovom imanju Mar a Lago na Floridi, postignut veliki napredak i da je usklađeno oko 95 odsto dela mirovnog plana za okončanje rata sa Rusijom.

Danas smo postigli veliki napredak, ali zapravo smo ga postigli tokom poslednjeg meseca. Ovo nije dogovor za jedan dan. Postoje veoma komplikovane stvari, rekao je Tramp je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Zelenskim. Na pitanje o bezbednosnim garancijama Tramp je rekao da postoje "jedno ili dva trnovita pitanja", ali da proces ide "veoma dobro". Dodao je da su on i Zelenski nakon završenog sastanka razgovarali sa evropskim liderima, među kojima su lideri