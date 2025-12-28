UKRAJINSKA KRIZA - Tramp: Postignut veliki napredak, sa Zelenskim usaglašeno oko 95 odsto mirovnog plana

RTV pre 53 minuta  |  RTS, Tanjug
UKRAJINSKA KRIZA - Tramp: Postignut veliki napredak, sa Zelenskim usaglašeno oko 95 odsto mirovnog plana

KIJEV, MOSKVA, VAŠINGTON - Rat u Ukrajini – 1.404. dan. Američki predsednik Donald Tramp rekao je danas da je na sastanku sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim na njegovom imanju Mar a Lago na Floridi, postignut veliki napredak i da je usklađeno oko 95 odsto dela mirovnog plana za okončanje rata sa Rusijom.

Danas smo postigli veliki napredak, ali zapravo smo ga postigli tokom poslednjeg meseca. Ovo nije dogovor za jedan dan. Postoje veoma komplikovane stvari, rekao je Tramp je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Zelenskim. Na pitanje o bezbednosnim garancijama Tramp je rekao da postoje "jedno ili dva trnovita pitanja", ali da proces ide "veoma dobro". Dodao je da su on i Zelenski nakon završenog sastanka razgovarali sa evropskim liderima, među kojima su lideri
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Sastanku Trampa sa Zelenskim prisustvovali Rubio, Vitkof i Kušner

Sastanku Trampa sa Zelenskim prisustvovali Rubio, Vitkof i Kušner

Politika pre 24 sata
Ova Trampova poruka govori sve: Završen sudbonosni sastanak za Ukrajinu, lider SAD izgovorio ove tri reči

Ova Trampova poruka govori sve: Završen sudbonosni sastanak za Ukrajinu, lider SAD izgovorio ove tri reči

Blic pre 43 minuta
Tramp: Razgovor s Putinom odličan, sa Zelenskim divan, strane su se znatno približile sporazumu

Tramp: Razgovor s Putinom odličan, sa Zelenskim divan, strane su se znatno približile sporazumu

RTS pre 43 minuta
Supe umesto reči: Gest Vatikana prema Ukrajini

Supe umesto reči: Gest Vatikana prema Ukrajini

Sputnik pre 2 sata
Počeo sastanak Trampa i Zelenskog Si-En-En potvrdio: Evo ko nikako neće prisustvovati sastanku

Počeo sastanak Trampa i Zelenskog Si-En-En potvrdio: Evo ko nikako neće prisustvovati sastanku

Večernje novosti pre 2 sata
Zelenski: Nadam se da će razgovori doneti mir što je brže moguće

Zelenski: Nadam se da će razgovori doneti mir što je brže moguće

RTV pre 4 sati
Sastanak Trampa i Zelenskog: "Mislim da obe strane žele da postignu dogovor”

Sastanak Trampa i Zelenskog: "Mislim da obe strane žele da postignu dogovor”

NIN pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinNATOMoskvaUkrajinaVašingtonItalijaBela kućaRusijabezbednosni sporazumCNNKijevDonald TrampVladimir ZelenskiĐorđa Meloni

Svet, najnovije vesti »

Trampov inovativni autoritarizam

Trampov inovativni autoritarizam

Radar pre 13 minuta
Netanjahu sleteo na Floridu uoči sutrašnjeg sastanka sa Trampom

Netanjahu sleteo na Floridu uoči sutrašnjeg sastanka sa Trampom

Politika pre 3 minuta
Tramp: Sjajan sastanak sa Zelenskim, veliki pomak u okončanju rata

Tramp: Sjajan sastanak sa Zelenskim, veliki pomak u okončanju rata

Danas pre 28 minuta
(Video) Kataklizma u jednom od najpoznatijih evropskih letovališta Bujice odnele jedan život, bandera pala na ženu, voda nosi…

(Video) Kataklizma u jednom od najpoznatijih evropskih letovališta Bujice odnele jedan život, bandera pala na ženu, voda nosi automobile: Ima nestalih, nižu se crvena upozorenja

Blic pre 38 minuta
(Video) Ruski vojnici obučeni kao deda mrazovi dižu zastavu u mirnogradu? Ukrajinci ih domah demantovali: "Počele su…

(Video) Ruski vojnici obučeni kao deda mrazovi dižu zastavu u mirnogradu? Ukrajinci ih domah demantovali: "Počele su propagandne akcije"

Blic pre 1 sat