"Organizovano dovođene pristalice SNS iz Srbije": Opozicija u RS sumnja u rezultate izbora

Preliminarni rezultati prevremenih izbora u Republici Srpskoj izazvali su burne reakcije, nakon što je Centralna izborna komisija BiH objavila da je novi predsednik entiteta Siniša Karan iz SNSD-a.

Na osnovu 92,79 odsto prebrojanih biračkih mesta, Karan je osvojio 200.116 glasova, odnosno 50,89 odsto, dok je opozicioni kandidat SDS-a Branko Blanuša dobio 188.010 glasova ili 47,8 odsto. Međutim, najveće polemike izbile su nakon objavljivanja rezultata iz Doboja i Zvornika, gde su zabeležene izrazito velike razlike u korist kandidata vlasti. U pojedinim selima uz granicu sa Srbijom, poput Snagova, Jasenica, Karakaja, Pađina, Skočića i Kiseljaka, Karan je