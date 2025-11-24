Roditelji i učenici Pete beogradske gimnazije protest završili ispred Ministarstva prosvete - tražili da ih primi Dejan Vuk Stanković

N1 Info pre 39 minuta  |  N1 Beograd
Roditelji i učenici Pete beogradske gimnazije protest završili ispred Ministarstva prosvete - tražili da ih primi Dejan Vuk…

Učenici Pete beogradske gimnazije i njihovi roditelji na kraju svoje protestne šetnje stigli su ispred Ministarstva prosvete.

Oni su simbolično pre početka nastave organizovali okupljanje ispred Pete beogradske gimnazije kako bi izrazili protest što je Ministarstvo prosvete, iako su đaci prekinuli višenedeljnu blokadu, nastavu premestilo u dve obližnjih osnovne škole "Isidora Sekulić" i "Radojka Lakić". Otac jedne od učenica Pete gimnazije Ivan Zubović kazao je za naš program da je cilj dolaska ispred Ministarstva prosvete da se sretnu sa ministrom Dejanom Vukom Stankovićem. "Da govorimo
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Hitna normalizacija nastave i dijalog s Ministarstvom: Zahtevi roditelja đaka Pete beogradske gimnazije

Hitna normalizacija nastave i dijalog s Ministarstvom: Zahtevi roditelja đaka Pete beogradske gimnazije

N1 Info pre 5 minuta
Kreni-Promeni: Odluka o izmeštanju učenika Pete beogradske gimnazije isključivo politička

Kreni-Promeni: Odluka o izmeštanju učenika Pete beogradske gimnazije isključivo politička

Danas pre 2 sata
Ministarstvo prosvete: Izmeštanje učenika Pete beogradske gimnazije privremeno

Ministarstvo prosvete: Izmeštanje učenika Pete beogradske gimnazije privremeno

Nedeljnik pre 3 sata
Profesori Pete gimnazije odbili prijem u Školsku upravu jer načelnik ne želi da primi roditelje i decu

Profesori Pete gimnazije odbili prijem u Školsku upravu jer načelnik ne želi da primi roditelje i decu

Nova pre 3 sata
„Ovo su slavni dani otpora Pete, budućnosti nema u podaništvu“: Ivanka Popović održala snažan govor ispred gimnazije čiji je…

„Ovo su slavni dani otpora Pete, budućnosti nema u podaništvu“: Ivanka Popović održala snažan govor ispred gimnazije čiji je bila đak VIDEO

Nova pre 2 sata
Ministarstvo prosvete: Svakim danom neodržavanja nastave Peta gimnazija gubi na ugledu

Ministarstvo prosvete: Svakim danom neodržavanja nastave Peta gimnazija gubi na ugledu

NIN pre 2 sata
Oglasilo se Ministarstvo o protestu učenika, roditelja i profesora Pete koji bojkotuju odluku Dejana Vuka Stankovića o…

Oglasilo se Ministarstvo o protestu učenika, roditelja i profesora Pete koji bojkotuju odluku Dejana Vuka Stankovića o izmeštanju đaka

Nova pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ProsvetaMinistar prosveteMinistarstvo prosveteMUPPopisDejan Vuk StankovićTrajalTrayal

Društvo, najnovije vesti »

Hitna normalizacija nastave i dijalog s Ministarstvom: Zahtevi roditelja đaka Pete beogradske gimnazije

Hitna normalizacija nastave i dijalog s Ministarstvom: Zahtevi roditelja đaka Pete beogradske gimnazije

N1 Info pre 5 minuta
Novi dan: Srbija, zemlja na geopolitičkom raskršću

Novi dan: Srbija, zemlja na geopolitičkom raskršću

N1 Info pre 9 minuta
Đilas (SSP): Mionica je Srbija u malom

Đilas (SSP): Mionica je Srbija u malom

Beta pre 0 minuta
Otkriveno više od 500 prekršaja autobusa i 6.300 vozača teretnih vozila

Otkriveno više od 500 prekršaja autobusa i 6.300 vozača teretnih vozila

RTV pre 0 minuta
Padavine prestaju, ali vozače i dalje vreba opasnost. Oglasio se AMSS zbog dve pojave na putevima: "Budite oprezni!"

Padavine prestaju, ali vozače i dalje vreba opasnost. Oglasio se AMSS zbog dve pojave na putevima: "Budite oprezni!"

Blic pre 15 minuta