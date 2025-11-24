Mirovni pregovori o Ukrajini u Ženevi: Sastavljena ažurirana verzija američkog plana, danas nastavak razgovora

Delegacije Ukrajine, SAD i evropskih zemalja u nedelju su u Ženevi razgovarale o američkom planu za okončanje rata u Ukrajini od 28 tačaka, nakon što su Kijev i njegovi saveznici izrazili nezadovoljstvo zbog delova predloženog plana koji predviđa velike ustupke Rusiji.

U međuvremenu su i Evropljani podneli izmenjenu verziju američkog mirovnog plana, koji su pripremile Velika Britanija, Francuska i Nemačka. Kako se navodi, taj predlog uzima američki plan kao osnovu, ali ga zatim analizira tačku po tačku sa predloženim izmenama i brisanjem pojedinih delova. Razgovori se nastavljaju danas, a iz Bele kuće je saopšteno da su SAD i Ukrajina sastavile ažuriranu verziju mirovnog okvira. Volodimir Zelenski je, inače, na razgovore poslao